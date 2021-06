Insigne, se non rinnova c’è l’Inter pronta a prenderlo a zero

Per la Fiorentina è un sogno, per l'Inter potrebbe diventare realtà: Insigne ai nerazzurri se non rinnova

Redazione VN

Il futuro di Lorenzo Insigne potrebbe essere lontano da Napoli. Il capitano del Napoli è stato avvicinato anche alla Fiorentina, ma è l'Inter la squadra che potrebbe aggiudicarsi le sue prestazioni. Come riporta Radio Kiss Kiss, da sempre vicina alle vicende partenopee, il capitano azzurro potrebbe lasciare a zero il Napoli tra un anno, e se non ci dovesse essere il prolungamento con De Laurentiis saranno i nerazzurri che squadra in pole position.