In cerca di un posto da titolare. Dubbi sulla formazione in vista del derby

In vista della partita di domani contro l'Empoli il Corriere dello sport indica le probabili candidature per un posto nell'undici titolare. La decisione finale verrà presa solo lunedì mattina, quando la squadra - al Viola Park - svolgerà la sgambata di rifinitura prima del derby con l’Empoli e potranno essere del tutto chiare anche le scelte di formazione. Eppure Vincenzo Italiano, da ieri, ha cominciato seriamente a pensare di dare spazio dal 1’ a Gonzalez, tornato in spolvero dall’Argentina dopo l’ennesimo gesto tecnico decisivo di questo super avvio di stagione e, soprattutto, in una condizione fisica ottimale. Al momento la coppia Brekalo-Ikoné sugli esterni è quella che resta in vantaggio ma da qualche ora, a quelle del croato e del francese, si è aggiunta anche la candidatura dell’argentino, che con un suo gol di testa ha deciso l’ultima vittoria della Fiorentina sugli azzurri. Ottime notizie anche da Bonaventura: il fantasista, dopo le fatiche con l’Italia, è tornato a Firenze desideroso di ricominciare da dove aveva finito, ovvero dalla rasoiata del Maradona e dalla parla di Bari con la Nazionale, e dunque - salvo sorprese - sarà titolare per la nona gara di fila in campionato. Qualche enigma in più in difesa: Biraghi potrebbe riposare dopo gli impegni in azzurro con Parisi pronto alla prima da ex con l’Empoli mentre al centro Milenkovic e Martinez Quarta sembrano in vantaggio sugli altri. Scontato l’impiego di Kayode a destra.