Il gelato a domicilio con Mordilatte! Scopri come fare un ordine, la consegna è gratis

Regalati la gioia di un buonissimo gelato a domicilio con MORDILATTE! La gelateria di via D’Annunzio a Firenze, che festeggia proprio quest’anno 10 anni di attività, ha iniziato in questi giorni un servizio di consegna gratuita per portare un po’ di felicità alle persone in questo momento di difficoltà.

Le consegne sono effettuate per il Quartiere 2 (Campo di Marte, Coverciano), Quartiere 3 (Gavinana) e per i paesi di Fiesole, Settignano, Bagno a Ripoli e Grassina. Che aspetti? Fai il tuo ordine sul sito www.mordilatte.it (puoi pagare online) oppure manda un whatsapp al 347 2538484 con gusti, formato ed indirizzo (e paghi alla consegna). Gli ordini dovranno arrivare entro le ore 20 del GIORNO PRECEDENTE alla consegna e saranno confermati prima di procedere con la consegna.

REGALARSI UN SORRISO CON IL GELATO DI MORDILATTE E’ FACILISSIMO!!

I gusti disponibili sono i seguenti:

Fiordilatte

Stracciatella

Yogurt (con Yogurt Magro Fresco)

Yogurt con Salsa di Lampone (fatta da noi)

Mordilatte (Vaniglia Madagascar e Mascarpone Fresco)

Crema Classica

Crema Arancia

Spirulima

Nocciola (con Nocciola Pura Igp)

Pistacchio (con Pistacchio Puro di Sicilia)

Caffè (con Caffè Arabica)

Cremino Classico

Cremino al Caramello

Cioccolato Chiaro (con cioccolato monorigine Santo Domingo 70% cacao)

Cioccolato Scuro (con cioccolato monorigine Uganda 80% cacao)

Fragola

Mango

Limone, Menta fresca e Zenzero

I formati disponibili sono i seguenti:

Vaschetta 0,5 Kg – 11 Euro (massimo 3 gusti)

Vaschetta 0,75 Kg – 16,5 Euro (massimo 4 gusti)

Vaschetta 1,0 Kg – 22,0 Euro (massimo 5 gusti)

Vaschetta 1,5 Kg – 33,0 Euro (massimo 6 gusti)