Il protocollo tutt’ora in vigore parla chiaro: al massimo 300 persone potranno entrare al Franchi lunedì 22 giugno per la sfida col Brescia. Ma non è detto che non arriveranno allentamenti. Tutto è stato accuratamente sanificato, e il piano di sicurezza è pronto per essere messo in atto per la prima volta: accessi differenziati, percorsi per gli spogliatoi ben delimitati, gel, mascherine e termoscanner. Solo 10 in tutto i giornalisti ammessi. Lo scrive La Nazione.