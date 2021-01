Il fischietto Di Bello, quanti errori ieri sera

Il rigore negato

Dopo aver diretto bene dieci partite Di Bello inciampa in un venerdì nero. Vediamo insieme dove ha sbagliato: nel corso del primo tempo sorvola in due occasioni nelle quali poteva benissimo estrarre due cartellini da una parte e dall’altra. Il primo grave errore è quello del rigore non concesso al Torino per il fallo del portiere viola Dragowski. Sorvolano arbitro e Var (Banti poteva andargli in auto ).

La sceneggiata

Nella ripresa non è preciso su varie valutazioni e casca invece su una sceneggiata, su un banalissimo fallo di gioco Milenkovic e Belotti hanno una reazione sconsiderata il viola va a fare un testa a testa e l’altro cade al suolo come fosse stato colpito in maniera forte. Di Bello mostra il rosso a Milenkovic e il giallo a Belotti e invece sarebbe stato più corretto il giallo ad entrambi. Banti anche in questa occasione non interviene perché dal monitor non può capire l’entità del colpo.

L’espulsione di Castrovilli

Infine che per l’arbitro sia stato proprio un venerdì nero si nota anche quando estrae il cartellino giallo a Castrovilli quando sarebbe stato molto semplice espellerlo subito per chiara occasione da gol. Insomma un vero peccato per Di Bello che fino ad oggi si era comportato molto bene nelle partite dirette in campionato, ma il suo venerdì non lascia scampi: il voto è 4