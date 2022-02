Il colpo Alvarez rimane in canna: un mercato sorprendente in tutti i sensi

Il campo saprà dare risposte dopo una sessione invernale di passione per i tifosi viola

Per cedere Agustin Alvarez, il Penarol voleva una garanzia a peso d’oro: il 30 per cento di una possibile cessione che avrebbe potuto portare il centravanti dalla Fiorentina a un altro club. Tanti, troppi soldi, scrive La Nazione, che hanno impedito alla società gigliata di piazzare il colpo finale per giugno. E così i viola chiudono con un attivo di 40 milioni di euro. Le richieste di Italiano sono state soddisfatte entro breve, poi la polveriera Vlahovic e le conseguenti polemiche. La mossa Cabral – importante a livello tecnico, visto si tratta di un centravanti potenzialmente decisivo nel campionato italiano come lo è stato in quello svizzero – ha coinciso con le fibrillazioni del caso-Vlahovic, con la Fiorentina impegnata al tavolo di altre soluzioni in uscita: altra sorpresa, la Fiorentina ha deciso di alleggerire comunque la rosa della mediana, accettando l’accordo con il Galatasaray per il prestito di Pulgar e trattenendo Amrabat. Tutto fatto e arrivederci a giugno per la conferma del prestito, l’eventuale riscatto o il ritorno in viola del cileno.