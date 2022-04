FOTO – Stecca anche Igor, la moglie lo rincuora: “Non mollare mai!”

La storia della compagna del brasiliano

Nella clamorosa sconfitta della Fiorentina a Salerno, ai Viola sono mancate anche e soprattutto le prestazioni dei suoi titolarissimi. Uno di questi è Igor, che negli ultimi mesi si era distinto in positivo offrendo gare di altissimo livello. La moglie del giocatore, Bianca, ha voluto rincuorarlo sui social per questa debacle. In una foto postata sulle sue storie Instagram si vede il difensore Viola sul letto piuttosto sconsolato. "Non mollare mai, amore mio. Sono con te. Ti amo, per sempre" il bel messaggio della compagna di vita del difensore.