Forza e Cuore, proseguono le donazioni. Ecco le strumentazioni già acquistate

Superata quota 600mila euro. Davvero un bel traguardo raggiunto da “Forza e Cuore”, la raccolta fondi promossa dalla Fiorentina e da Rocco Commisso per aiutare gli ospedali di Firenze in questo momento di emergenza coronavirus. Tra le ultime donazioni anche i 13700 euro della Discovery, Inc (media partner della Mediacom) e la somma di mille euro dall’Associazione Glorie Viola. PER CONTRIBUIRE A FORZA E CUORE

L’iniziativa della Fiorentina raccoglie anche il plauso della Fondazione Santa Maria Nuova che annuncia cosa è stato già possibile acquistare grazie ai fondi raccolti: 11 ventilatori, 5 ecografi, 10 letti di terapia subintensiva, 2 laringoscopi e dispositivi di protezione, quindi mascherine ffp2, tute protettive e soprascarpe. Insieme a “Forza e Cuore”, sono sorte altre raccolte di soldi nell’area fiorentina e tra le donazioni più importanti ci sono stati i 150mila euro della Fondazione Fresco Parkinson Institute Italia Onlus, i 50mila euro della Guidi 1896 Srl per l’ospedale di Pescia. E poi ancora la raccolta fondi per Torregalli dell’associazione di Scandicci “La Melagrana” e il crowdfunding de “Il cuore di Firenze”, l’associazione che unisce le diverse istituzioni della carità fiorentina, tra le quali, oltre alla Fondazione stessa, Montedomini, la Misericordia di Firenze e l’Istituto degli Innocenti. Informazioni su donazioni e relative modalità disponibili sul sito www.fondazionesantamarianuova.com