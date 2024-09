Follia ultras nel derby: 48 feriti dopo Genoa-Sampdoria. Porte chiuse con la Juve?

Provvedimento

C'è attesa per capire quali saranno i provvedimenti in arrivo da Questore e Prefetto, che avevano preannunciato il pugno duro nel caso in cui il derby avesse fatto scatenare una guerriglia urbana. Ma secondo le prime ipotesi, una delle prese di posizione da parte dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive sarebbe quella di chiudere lo stadio Marassi per la prossima partita di campionato del Genoa contro la Juventus, in programma sabato alle ore 18.00.