Flachi duro: “La Fiorentina ieri non correva. Barone alzi la voce invece di rincuorare i giocatori”

L’ex viola Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno

La batosta di Cagliari serve a mettere in evidenza errori che ci sono da inizio stagione che sono stati nascosti dai risultati positivi, i giocatori hanno problemi ad approcciare la partita, la Fiorentina non correva. Il mister deve avere il coraggio di rinunciare a qualche giocatore importante, una panchina può fare bene. Il terzo gol di ieri mi ha irritato, la squadra era completamente ferma. Non mi è piaciuto neanche l’atteggiamento di Barone al termine della sfida che dava le pacche sulla spalla ai giocatori per rincuorarli, dopo una prestazione come quella di ieri alzare la voce è necessario.