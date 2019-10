Fiorentina: le ultime dai campini, l’Udinese nel mirino

Per la prima volta durante questa stagione la Fiorentina scenderà in campo alle 12:30. Come riportato dal Pentasport di Radio Bruno Toscana, la rifinitura tattica sarà svolta domani dopo la conferenza stampa di Montella. Non dovrebbero esserci cambi nell’undici titolare, si va verso la quinta formazione identica consecutiva. Grazie al lavoro dello staff medico, i calciatori più affaticati hanno avuto modo di recuperare a pieno le energie. Svelata inoltre una curiosità su Gaetano Castrovilli. Il giovane centrocampista gigliato dopo la partita festeggerà insieme alla numerosa famiglia, giunta da Minervino Murge, il brillante inizio di stagione. Emergono novità invece su Pedro, che a sorpresa non sarà aggregato alla Primavera di Bigica. Quest’ultima sarà impegnata in trasferta sul campo sintetico del Torino, giudicato non adatto al recupero fisico dell’attaccante viola.

