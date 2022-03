Femminile, Panico: “Sampdoria compatta e forte in difesa. Kravets soffre”

La Fiorentina Femminile è impegnata contro la Sampdoria, ecco le considerazioni di Coach Panico

"Abbiamo lavorato molto sulla gestione della palla in determinate zone del campo e sulla finalizzazione, ci siamo concentrati anche sulla fase difensiva. Loro vorranno riscattare la sconfitta dell'andata, sono compatte al centro e hanno ottime giocatrici in fase di ripartenza. La loro difesa è ben strutturata, soprattutto sui calci piazzati. Non credo ci siano rientri dagli infortuni. Per Kravets è un momento particolare, sta soffrendo molto per quello che accade in Ucraina, il suo paese. La aspettiamo al meglio".