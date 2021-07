Femminile, anche una partenza. Thogersen saluta e va in una top scandinava

La Fiorentina Femminile cambia faccia, e dopo Quinn e Middag saluta anche Thogersen

"Ho scelto di andare al Rosengard perché si tratta di una squadra top in Scandinavia e hanno grandi ambizioni, sia in patria che in Europa. Non vedo l'ora di lavorare in una squadra così ben strutturata, e anche vicina alla Danimarca, che per me è un bonus", ha dichiarato Thogersen.