L’ex tecnico della Fiorentina Fatih Terim, attuamente al Galatasaray, è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Queste le sue dichiarazioni espresse tramite un messaggio social:

Secondo i risultati dei test effettuati oggi, sono positivo al Coronavirus. Mi trovo in ospedale e sono in buone mani. Non vi preoccupate. Al più presto farò altre comunicazioni.