Ecco tutto quello che è successo questo fine settimana.

Questo fine settimana viola inizia con una importante vittoria della Primavera di mister Aquilani, che ha battuto l’Udinese per 2-1. La Fiorentina è stata brava a passare in vantaggio con Lucchesi al 20’, ma pochi minuti dopo la squadra friulana ha pareggiato i conti; verso la fine della prima frazione di gioco Toci trova il secondo gol dei viola, siglando la vittoria. Con questi 3 punti conquistati la Fiorentina Primavera rimane attaccata alle prime posizioni della classifica, a soli 3 punti di distanza dalla capolista Roma. Anche l’Under 18 festeggia la vittoria in casa contro il Napoli(qui il racconto della partita ), battendo la squadra partenopea per 1-0. Al momento la Fiorentina si trova al quarto posto a quota 28 punti. L’Under 17 questo fine settimana riposa. Invece l’Under 16 vince in trasferta contro il Modena con risultato di 0-2. Sbloccca la partita Bonanno e la chiude Pierdomenico. La Fiorentina Under16 vincendo questa partita si è portata a 37 punti, ed è ancora al vertice della classifica del Girone C. Infine l’Under 15 di mister Magera crolla in casa del Modenag, perdendo per 2-0. Con questa sconfitta i viola finiscono in penultima posizione a 11 punti.