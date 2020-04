D’Agostino: “Chiesa più forte di Bernardeschi, ma in una big potrebbe andare in confusione”

Gaetano D’Agostino ospite su twitter del “Salotto di Natale” intervistato dai nostri Filippo Porta e Federico Gennarelli ha affrontato anche l’argomento legato al futuro di Chiesa

Chiesa deve decidere cosa vuole fare della sua carriera: potrebbe essere la bandiera della Fiorentina oppure se avesse voglia di andare in un’altra squadra deve parlare con la società e chiarirsi le idee, anche se andando altrove potrebbe andare in confusione visti gli obiettivi decisamente diversi. In Italia, togliendo Juventus e Inter, con un presidente come Commisso la Fiorentina non la vedo seconda a nessuno. O fanno un patto fra loro e diventa una bandiera oppure deve cambiare subito perché le prestazioni non ottimali potrebbero abbassare il suo valore e lui secondo me deve ancora acquistare continuità, per essere un top player deve fare sempre la differenza. Ribery dà sempre la sensazione di fare la differenza anche a 36 anni, Chiesa se sta bene fisicamente è incontenibile, ma se ha un calo atletico perde molto potenziale. Alla Juventus non rischierebbe di fare la fine di Bernardeschi? Secondo me Chiesa ha più talento di Bernardeschi che ha avuto un momento importante alla Juventus ma nel momento decisivo non ha convinto. Chiesa è più veloce, ha più spunto. Chiesa è un cavallo di razza che quando ti punta non lo prendi più, deve riuscire a dosare le energie nell’arco del novanta minuti e può diventare un giocatore da 15 gol l’anno.