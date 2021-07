CorFio: Antognoni non ha prolungato, il contratto è formalmente scaduto

Il rapporto tra la Fiorentina e Antognoni è formalmente terminato, in attesa di novità nel corso della prossima settimana

Proprio come Lionel Messi, Giancarlo Antognoni da oggi è libero, nel senso che il suo contratto è scaduto e non è stato rinnovato in tempo. Niente proroga di un mese, quindi, come si era ipotizzato, stando a quanto riporta il Corriere Fiorentino. L'Unico Dieci si è dato qualche giorno di tempo per riflettere prima di prendere una decisione definitiva: del resto, la partita, come ha ammesso lui stesso, è ancora sul pareggio.