Casini: “Idea CS da noi c’era già coi Cecchi Gori. Ecco il piano per la tramvia”

Il Viola Park sta per vedere la luce ma ci sono ancora alcune opere da perfezionare: tra esse, la tramvia

"Il Viola Park? La Fiorentina si è data la tempistica a dicembre 2022, abbiamo stretto i tempi nel modo più assoluto, la realizzazione della nuova Casa Viola, quindi pure della sede della Fiorentina, avvicina il rapporto con Bagno a Ripoli. L’idea del centro sportivo a Bagno a Ripoli c’era già ai tempi della presidenza Cecchi Gori. Avere la Fiorentina qua significa posti di lavoro e attira altri investimenti. Tramvia? L’obiettivo con la Regione Toscana e il sindaco Nardella, essendo il Comune di Firenze la base appaltante di tutta la tramvia, è quello di finire al più presto questo progetto. L’idea di portare la tramvia a sud della città è antecedente a quello del Viola Park e ci stiamo lavorando da diversi anni. Il nostro è obiettivo quello di iniziare i lavori nel 2022 ed è stata presa in comune la decisione di iniziare i lavori da Bagno a Ripoli. Con Nardella abbiamo fatto una riunione esclusivamente sulla tramvia. Il comune ha individuato quell’area per fare centro sportivo Fiorentina anche per le infrastrutture vicine e tra queste proprio il progetto tramvia. Diciamo che la tramvia ha un ulteriore tifoso che è lo stesso Rocco Commisso”.