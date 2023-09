Bucciantini. “Nell’acquisto e nelle aspettative l’attaccante da gol è Beltran”

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Marco Bucciantini per parlare del parco attaccanti. Queste le sue dichiarazioni: “La Conference ha aiutato molto gli attaccanti soprattutto sull’umore sperando possa essere la stessa cosa quest’anno. Nell’acquisto e nelle aspettative l'attaccante da gol è Beltran non Nzola. Nzola è andato due volte in doppia cifra, sicuramente il gol arriverà. Per ora i goal sono arrivati tutti da altri ruolo tranne la punta, ma grazie a loro gioco al servizio della squadra sia i centrocampisti sia gli esterni alti hanno avuti più spazi davanti la porta.