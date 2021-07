Bonaventura e Maleh si fermano: ancora fastidi per la Fiorentina

Due inconvenienti per Italiano, che sta preparando la stagione 2021/22 della sua Fiorentina

L'atmosfera durante gli allenamenti della Fiorentina è distesa, ma non ci sono solo buone notizie per Italiano: Youssef Maleh, che stamani aveva lasciato anzitempo il terreno di gioco, non ce l'ha fatta ad allenarsi nel pomeriggio, e all'appello della seconda sessione di giornata manca anche Jack Bonaventura. Per lui un fastidio al piede.