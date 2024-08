1.450.000 volte GRAZIE: record assoluto di letture in un giorno

Quando le notizie arrivano, è sufficiente riportarle, e quella di ieri, ultima di calciomercato estivo, è stata una giornata stracolma di aggiornamenti che ci siamo prodigati nel coprire per intero, sia al sito, sia in esterna con gli arrivi fisici di Cataldi e Bove e quello comunque ufficiale di Gosens.

Ma una volta messe online le notizie, serve che il pubblico le legga: ecco, ieri Violanews.com ha registrato qualcosa come 1.450.000 (un milione e quattrocentocinquantamila!) pagine visualizzate, semplicemente il dato giornaliero più alto di sempre. Per questo dobbiamo ringraziare voi, i nostri lettori, sia che ci scegliate ogni giorno, sia che ci abbiate scelti ieri per via dell'importanza della data.