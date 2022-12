Gamberini: “I centrali di difesa sono un valore aggiunto per la Fiorentina”

"Con Gilardino ci siamo sentiti sulla chat del nostro vecchio gruppo viola e gli abbiamo fatto i complimenti per la vittoria. IL nostro gruppo dell'epoca era unito, Corvino costruì un gran gruppo. La proprietà poi dette una grande continuità, eravamo amici, dentro e fuori dal campo." Sulla viola di oggi? "Non è semplice rimontare, l'inizio è stato difficoltoso. Però io ho grande fiducia di Italiano, ho grande stima per lui. Ho anche giocato con lui, e avevamo un bel rapporto. Aveva già grande leadership all'epoca, avrei scommesso sulla sua carriera. Il suo lavoro sta venendo fuori, non è facile trovare continuità cambiando così spesso nell'ambiente.