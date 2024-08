Vitale: “Via gli esuberi per fare spazio ad un’altra punta. Suggerisco Lucca”

Pino Vitale , ex dirigente in A, ha parlato così su Italia 7 dell'attuale momento della Fiorentina di Palladino:

Prime uscite? Le amichevoli hanno valore relativo. Si inizia a vedere qualcosa alla prima uscita, e con quella intendo il campionato. E' quando si gioca con avversari di pari livello che si misura il livello della squadra. Mercato? La Fiorentina può ottenere almeno 30-35 milioni per Amrabat, Kouame, Nzola e Brekalo. Quei soldi li reinvestirei per una punta. Serve un giocatore in più, prenderei uno come Lucca. Nico? Non lo venderei, a meno che di clamorose offerte sopra i 50 milioni. Commisso l'ho sempre visto troppo sensibile a tali cifre.