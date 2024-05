Vitale: “Palladino? Fumo negli occhi. Commisso non illuda, dica cosa vuol fare”

Delusione in finale? "Fa malissimo, per tutto per il popolo viola. Tifosi passionali come quelli fiorentini non è facile trovarli, onestamente qualcuno si deve fermare e farsi un esame su quello che è stata la Fiorentina e su dovrebbe tornare ad essere. Se avesse giocato come la partita di Brugge, sarebbe stato diverso. Nel secondo tempo ha giocato proprio male. Mi sento tradito da un giocatore importante come Nico Gonzalez che ha fallito, Arthur non ne parliamo. Bonaventura lo avevo visto che non stava bene. I giocatori più importanti hanno fallito, ho contestato molte volte Italiano, ma per quello che ha fatto nei tre anni gli do la sufficienza, come la do a Terracciano. Per il resto do l'insufficienza a tutti, la Fiorentina è questa. L'allenatore ha fatto più del valore della rosa a disposizione".