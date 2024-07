Sella: “Colpani acquisto azzeccato. A livello di nomi ci siamo. Kean? Dipende da lui”

L'analisi della situazione in casa Fiorentina da parte di Ezio Sella, ex attaccante viola

Ezio Sella, ex attaccante viola, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tag24.it per parlare della situazione in casa viola. Dall'arrivo di Colpani, passando dal mercato viola, per arrivare a Moise Kean. Ecco le sue parole: