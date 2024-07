Sandrelli: “Pradè è l’Elon Musk dei prestiti. Niente paura con Martinelli”

"Pradè è l'Elon Musk dei prestiti, ne ha fatti tantissimi e con quel budget fa quello che può. Colpani è un profilo interessante, e Palladino saprà come usarlo. Nel mezzo al campo Barak è un giocatore di tocco, ma non di sostanza, lo vedo davvero poco. Per ora a centrocampo non c'è nulla. Si deve partire da li per costruire la squadra, mentre noi si è scelto di fare altre operazioni. Nzola non ha credito è difficile cederlo, stiamo cercando più la ciliegina che la torta. Biraghi braccetto penso sia una soluzione temporanea, va dato spazio a Parisi. Inoltre soffre nel dover marcare un attaccante lo abbiamo visto spesso ma non è quella la sua posizione"