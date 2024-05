Sandrelli: “Al ritorno vedremo un altro Brugge. Nzola? Mi sono arreso”

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Massimo Sandrelli per parlare di Italiano e delle ultime in casa Fiorentina

È fondamentale tenere viva la possibilità di qualificarsi alle coppe tramite il campionato. So che è una cosa molto pesante, ma ho visto un gruppo molto entusiasta, soprattutto nella partita con il Brugge. Penso che quest’anno si possa vincere la Conference, considero la Fiorentina la migliore delle rimaste. Gol di Thiago? Quando ti sbilanci i rischi sono questi. Sono cose che dovrebbe correggere Italiano durante la settimana. Brugge? Al ritorno è chiaro che proveranno ad attaccare per recuperare il gol di vantaggio. In questo caso la Fiorentina può giocare più sul controllo della palla e un baricentro leggermente indietro rispetto al solito. Nzola? Mi sono dovuto arrendere al fatto che sia prigioniero della sua testa, però sono contento del suo gol contro il Brugge