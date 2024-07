Sabatini: “Occhio a Kean, ci sentiamo a maggio. La Fiorentina non butta soldi”

Fuorché Inter, Napoli e Juventus, tutte le altre squadre di A sono nella stessa situazione della Fiorentina. Tante scommesse, nulla di veramente certo e concreto. Il fulcro della prossima stagione ruoterà attorno al rendimento di Kean. D'altra parte, bisogna anche considerare come la squadra digerirà l'assenza di Bonaventura in mezzo. Jack mancherà tanto. Su Kean ci risentiamo a fine maggio. Se segna meno di 15 gol, vado in piazza a Montecatini a cospargermi la testa di cenere. Tutta la negatività attorno alla Fiorentina è più che esagerata. La Fiorentina non butta via soldi. Tra Kean e Belotti c'è un abisso. Non scordiamoci che il gallo è un giocatore che non segna da più di 2 anni. Beltran? Nè carne né pesce, mi lascia un po' perplesso.