Rubinho (ex Genoa): “Vi racconto Palladino. Ha una grandissima ambizione”

Ho conosciuto Palladino a Genova, è stato un grandissimo calciatore e un grande compagno. È sempre stato uno dei primi calciatori a capire gli allenatori e i loro dettami tattici, per questo secondo me avrà un gran futuro anche da allenatore. Son contento che approda in una squadra come la Fiorentina. È sempre stato un signore nei modi e nel comportamento, a cui piaceva fare gruppo e dare tutto per la squadra. Sono sicuro che ha colpito i dirigenti della Fiorentina per il suo fuoco dentro e per la sua ambizione. Troveremo un campionato di Serie A "resettato" per tutti questi cambi in panchina, sarà molto divertente