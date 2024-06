Riganò: “Che mestiere fa Beltran? Così è frustrante. C’è un’epidemia del gol”

Beltran? "Lo abbiamo deprezzato, non abbiamo ancora capito quale sia il suo ruolo. Che mestiere fa? La seconda punta non deve andare in giro per il campo, ma vicino all'attaccante. Giocando in modi diversi, ma come facevano in coppia Toni e Mutu o Lucarelli e Protti. Non tira mai in porta, altrimenti rischia di andare al manicomio questo ragazzo. Fa pochi goal e diventa frustrante per un attaccante, farsi il mazzo in giro per il campo senza vedere la porta". Terracciano? "L'anno prossimo lascerei lui numero uno, senza dubbi".