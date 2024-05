Radio Bruno lancia il Conference Day

L'emittente più viola che c'è propone mercoledì una no stop a partire dalle 13 per seguire da vicino la finale di Conference League

Conference Day a Radio Bruno mercoledì prossimo: con una diretta no stop dalle 13 alle 24 condotta da David Guetta l’emittente più’ seguita dai tifosi viola racconterà tutto da Atene, con contributi preziosi dei protagonisti di ieri e di oggi. Tre inviati in Grecia: Giovanni Sardelli, Matteo Magrini e Rocio Rodriguez, altri quattro giornalisti a Firenze per seguire minuto per minuto una giornata fondamentale della storia viola.