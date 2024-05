Radio Bruno: “La finale di Conference sarà trasmessa al Franchi e al Viola Park”

Radio Bruno in anteprima ha dato una buona notizia per quanto riguarda la finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina. Infatti secondo la radio, il Franchi verrà aperto come lo scorso anno e ci saranno i maxi schermi tra Maratona, Tribuna e Curva Fiesole. Per chi non riuscirà a trovare il posto allo stadio ci sarà la possibilità di andare a vedere la partita al Viola Park, come succede per tutte le partite di campionato e coppa.