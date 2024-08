“Questo non è un mercato ambizioso. Anche Palladino è preoccupato”

Le parole di Stefano Cappellini: "La Fiorentina è in ritardo, così è a rischio anche il preliminare di Conference"

Il giornalista Stefano Cappellini, firma di "La Repubblica" sulla politica e grande tifoso viola, è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina e del mercato, che stenta ad ingranare. Queste le sue parole: "Francamente ritrovarsi a due settimane dall'inizio del campionato con un centrocampista solo in rosa, non ce lo saremmo aspettati. Sappiamo che spesso il mercato richiede pazienza, ma un conto è dover fare gli ultimi innesti a fine agosto, un altro conto è dover inserire dei titolari".