Peruzzo: “Vi spiego la campagna abbonamenti. Ci mancano delle informazioni”

Il ritardo della campagna è dovuto chiaramente alla mancanza di informazioni chiare sui settori disponibili. Quest’anno i fedelissimi aumenteranno di altri 1000 persone, e questo ci fa molto piacere, mentre gli U14 beneficeranno di una riduzione di prezzo rispetto all’anno scorso. Quando abbiamo deciso di aumentare l’opzione di cedere 5 partite l’anno, abbiamo fatto un sondaggio tra i tifosi chiedendo quante partite l’anno cederebbero in media: la riposta è stata all’incirca 4 partite l’anno. Non abbiamo i numeri precisi dei biglietti che rimaranno per i tifosi non abbonati, sicuramente prima serviranno informazioni sul settore ospiti. La maratona laterale sparirà, sia per i lavori che per il settore cuscinetto per gli ospiti. Per chi non riuscirà ad abbonarsi per mancanza del settore, avrà una fase di prelazione sulla vendita libera dei biglietti.