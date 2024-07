Fiorentina, via Milenkovic?

Il nome di Nikola Milenkovic sta rimbalzando con sempre maggiore insistenza tra le notizie di calciomercato. L'offerta del Nottingham Forest è stata respinta al mittente, ma la Fiorentina non sembra considerare il difensore tra gli incedibili. Anzi. Anche, e soprattutto, per via dello stipendio del giocatore, da oltre 3 milioni netti a stagione, considerato "pesante" per le casse del club viola.