Monti: “Ranieri è imprescindibile con questo Milenkovic. Giovedì i titolari”

Luca Ranieri anche ieri è stato uno dei migliori in campo. Gianfranco Monti punta su di lui in difesa per la viola

"Quando butti via un primo tempo così, non passando mai il centrocampo, ti girano, ma non puoi recriminare troppo. Mi aspetto Nico Gonzalez, il nostro giocatore di più qualità. Ieri ha trovato un altro fenomeno in porta. Mi aspetto lui, Belotti, quelli davanti che devono fare la differenza. Le occasioni nitide le crei, quelle due-tre a partita ci sono. La Fiorentina è imprevedibile, non sarà semplice. Lo scorso anno siamo arrivati in finale di Conference, con tanta fatica. Vorrei che giocasse Ranieri, è giovane, ha grinta e cattiveria. Con il momento di Milenkovic non possiamo fare a meno di Ranieri. Milenkovic lo terrei un po' a riposo. Io mi aspetto i migliori giovedì, se la vai a vincere e hai delle possibilità importanti. Per cui metterei anche Nico dal primo minuto"