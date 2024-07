Monti: “Milenkovic, addio incomprensibile. Pongracic acquisto non programmato”

L'operazione Pongracic non convince il tifoso viola Gianfranco Monti, che non avrebbe mai lasciato andare Milenkovic

Ai microfoni di Radio Bruno, il tifoso viola Gianfranco Monti ha commentato così l'arrivo imminente di Marin Pongracic: "Milenkovic via? L'operazione per me è incomprensibile, per la nostra difesa è uno dei migliori. Mi viene da pensare che non sia stato lui a volersene andare, io un po' lo conosco e ama davvero Firenze.