Monti: “Nico vuole andare via da Firenze. Beltran? Compito di Palladino”

Ovviamente è calcio d’agosto, ma la partita di ieri non mi ha convinto per niente, la solita sgambata. Da quello che so io Nico vuole andare via da Firenze, vedremo quello che succederà. Oggi son curioso di vedere Colpani titolare. Spero di vedere a fine campionato una Fiorentina di alto livello, non medio come adesso.