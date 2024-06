Monti: “Kean una ciliegina, adesso il vero problema è a centrocampo”

Kean in dirittura d'arrivo, ma il mercato della Fiorentina è solo all'inizio. La priorità ora è quella relativa ad un centrocampo da rifare

Il tifoso viola Gianfranco Monti ha parlato così a Radio Bruno delle ultime vicende di mercato di casa viola: "Kean? La reputo un'occasione, perché è un talento. Mi auguro che non sia la scelta finale del nostro attacco, la nostra perla, ma una ciliegina. Un attacco con Beltran e Kean mi intriga, però mi aspetto un vero attaccante. Mi fido di Daniele Pradè e Goretti, sanno che non possono sbagliare. Rapporti stretti con la Juve? Non mi interessano, se questi affari fanno il bene della Fiorentina".