Monti: “Kean? Non credo sia un attaccante da 15 gol. Serve altro davanti”

Su Sottil e sul mercato

"Sottil ha fatto bene a sprazzi. Palladino si è preso una bella responsabilità a volerlo trattenere e speriamo che abbia ragione. Per quanto riguarda il mercato, comunque, per ora non ho capito bene cosa vuole fare la società. Gli acquisti per ora sono solo due, Pongracic e Kean. Probabilmente manca un altro centrale per il gioco che vuole fare Palladino, per quanto riguarda Kean, invece, mi chiedo: è veramente la punta che voleva il mister? Inoltre, non credo che sia un attaccante da 15-18 gol a stagione".