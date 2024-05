Monti: “Ieri annichilito il Brugge, che spettacolo! MVP? Senza dubbio Dodo”

Ho vissuto la partita proprio da tifoso, doccia calda e doccia fredda in ogni momento. Il primo tempo siamo riusciti a sbagliare dei gol da manicomio. Terracciano ha fatto un primo tempo da 4 e un secondo da 9. Beltran è stato uno dei peggiori in campo, poi ha dimostrato di avere il coraggio di tirare il rigore più pesante della stagione. Migliore in campo senza dubbio Dodo, ha fatto la fascia su e in giù per tutta la partita. Devo dire che è stata una vittoria di gruppo, con la solita sfortuna che contraddistingue la Fiorentina. Ieri abbiamo annichilito la prima squadra belga, è stato fantastico. Il campionato non va sottovalutato, è il nostro piano B.