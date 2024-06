Pruzzo: “Ecco l’attaccante ideale. Zaniolo? Prima uno sprint sulle cessioni”

L'ex attaccante viola, Roberto Pruzzo , in uno scorcio a Lady Radio, suggerisce così l'attaccante ideale per la nuova Fiorentina:

Spero che i nomi in giro siano sono delle esche e che la società abbia nel taschino il vero e proprio jolly. Nessuno, da Lucca a Retegui, darebbe alcuna garanzia al reparto offensivo. Serve un giocatore che faccia da sponda a Beltran, sia sotto l'aspetto fisico che tecnico. Io suggerisco Milik. Alla Juventus non ha tante possibilità e Firenze potrebbe essere la piazza giusta per trovare continuità. Con lui, Beltran sarebbe tutt'altro giocatore. Zaniolo? Tutte queste vaghe discussioni fanno presagire ad un giocatore potenzialmente clamoroso, quale non è. Prima serve chiudere il capitolo cessioni, da Kouamè ad Ikone, fino a capire cosa fare con Sottil. Oggi mancano tanti tasselli in tutti i reparti. La Fiorentina è chiamata ad un grande mercato.