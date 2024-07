Masini: “Difficile entusiasmarsi ora. La rosa sarà pronta solo a fine agosto”

Ai microfoni di Radio Bruno il cantante e tifoso viola Marco Masini ha parlato così delle ultime vicende di casa Fiorentina: "E' normale ci sia un po' di preoccupazione, quando smantelli una squadra è difficile entusiasmarsi finché non vedi la rosa finita. Milenkovic ? Ha portato la maglia con dignità e difeso i colori viola da professionista vero. Quando va via un uomo di valore deve dispiacere. Palladino? Le scelte vanno fatte in simbiosi e alchimia, che credo ci sia stata nel momento in cui è iniziato il percorso".

"Il rischio - prosegue - è quello di dover iniziare sempre da capo mettendo dentro giocatori che non si conoscono e che saranno insieme soltanto a ridosso del campionato perché il mercato si farà soltanto a fine agosto. Centrocampo? C'è veramente da capire 'chi si compra' perché nel 3-4-2-1 saranno da rivedere i ruoli di Beltran, Gonzalez, e non solo in base a chi arriva. Con il gioco di terzini e braccetti si rischia di avere anche pochi difensori, ma Palladino ha dichiarato di non essere un integralista e come si adatterà gara dopo gara".