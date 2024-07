Martorelli: “In mezzo servono interventi importanti. Colpani? Formula ‘furba’”

Ai microfoni di Radio Bruno il noto procuratore Giocondo Martorelli ha parlato così delle operazioni viola: "Non c'è dubbio che gli interventi da fare devono essere importanti in mezzo, un reparto nevralgico dove bisogna mettere a disposizione dell'allenatore quantità e qualità. L'anno scorso la squadra ha fatto benissimo in Europa, un po' meno in campionato, ma complessivamente ha espresso buona qualità di gioco e valorizzato calciatori. Questa società deve portare a casa giocatori che permettano ai tifosi di godersi un campionato all'altezza delle aspettative. Con un mercato così lungo, è normale che ancora tante società siano in via di definizione, ma sono convinto che la squadra a disposizione di Palladino sarà competitiva.