Mareggini: “Martinelli e Vannucchi? Se restano rischiano di sentirsi coccolati”

Intervenuto a Radio Bruno, l'ex portiere Gianmatteo Mareggini ha parlato così delle questioni tra i pali viola : "Martinelli e Vannucchi? Dovrebbero essere i diretti interessati a voler andare a giocare. Se siamo davvero di fronte a dei talenti, da veri professionisti dovrebbero mettersi in mostra, chiedendo di andare a dimostrare cosa valgono. Altrimenti è normale che una società, vedendo che sono bravi, se li coccoli, ma non è così che funziona per arrivare ad alti livelli"