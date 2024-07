Marchini: “Rinnovi? Ecco chi avrei tenuto. Adesso serve il colpo di mercato”

"Tra pochi giorni inizia il ritiro, e la Fiorentina è un po' un cantiere in opera ancora. I contratti non rinnovati di Castrovilli, Bonaventura e Duncan? Me lo aspettavo che non fossero rinnovati. Avrei dato semmai, un'altra opportunità a Castrovilli, e ci avrei pensato anche per Bonaventura. Su Castrovilli hanno pesato gli interrogativi sulla forma fisica. Quando i giocatori rientrano da infortuni così gravi ci vuole sempre tempo, i viola non si sono fidati però. Tecnicamente il giocatore non si discute, è solo l'aspetto fisico la grande incognita. Il centrocampo della Fiorentina, ad ogni modo, non poteva ripartire da Castrovilli, serve un altro giocatore di riferimento. Zaniolo? La Fiorentina avrebbe bisogno di un giocatore come lui che riaccenda l'entusiasmo. Fisicamente, anche lui, ha attraversato stagioni complicate, ma quando ha giocato ha dimostrato di essere un giocatore importante. Adesso, comunque, c'è veramente bisogno di un colpo che riaccenda il fuoco, l'entusiasmo di tutti. Colpani? È un prospetto interessante, ma Zaniolo darebbe più garanzie. Kean? Per il mercato di oggi i soldi spesi per lui non sono tanti. Beltran? È l'anno x per lui. L'investimento c'è stato, ed adesso deve dimostrare veramente di che pasta è fatto. Portieri? Manderei Martinelli in prestito per fare esperienza".