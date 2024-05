Marchini: “Dodò ha bruciato le tappe, che recupero. Jack il dubbio per Atene”

"Terracciano mi sembra un po' in calo nelle ultime partite. Prima era spesso tra i migliori in campo. Non mi aspettavo che Dodò tornasse subito a questi livelli, per uno come lui che si basa sulla corsa. Ha bruciato le tappe. Bonaventura è il dubbio per Atene, c'è bisogno di ritrovarlo fisicsmente. Ieri Italiano credo lo abbia tenuto in campo per fargli accumulare minuti. Nico piano piano ieri ha un po' perso lucidità. La Curva Fiesole è stata resa grande da tanti personaggi, leali. La passione per i colori viola è sempre al primo posto"