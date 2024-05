Marchini: “Arthur grande personalità. Per Atene l’unico dubbio è in attacco”

Sulla finale

La partita col Cagliari ha dimostrato che la Fiorentina non sa gestire le partite, è una squadra che si difende col possesso palla e l'aggressività. Infatti ieri sera il Cagliari ad inizio ripresa ci ha schiacciati; una volta cambiato il ritmo la Fiorentina è tornata a dominare. In vista della finale credo che per la difesa si possa andare con: Dodò, Milenkovic, Quarta e Biraghi. In mezzo al campo Bonaventura e Arthur. I tre davanti: Beltran, Nico e Kouame. Secondo me l'unico dubbio sarà la punta. Belotti ieri sera non ha fatto benissimo mentre Nzola ha fatto qualcosa di più. Belotti però ha più esperienza. La situazione col centroavanti è la stessa dello scorso anno con Jovic e Cabral; in quel caso giocò quello con più esperienza. Aver perso l'anno scorso ci ha fato molto male, e quest'anno si sente dire che è una coppa che non conta. Però dopo noti che: voli charter esauriti, settore viola esaurito, Franchi esauriti. Come fate a dire che è una coppetta?