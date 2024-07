Maifredi: “Il rigore di Baggio contro i viola? Un falso storico. Ecco perché”

Su Colpani e Kean

"La cosa più importante per un allenatore è non avere uno schema fisso e sapersi adeguare in base alle esigenze. Palladino ha dimostrato di sapere utilizzare i trequartisti, e questo è un punto a suo favore. Colpani? È un giocatore importante e Palladino lo vuole perché ha in testa un tipo di gioco particolare per la Fiorentina. I viola negli ultimi anni sono arrivati vicini all'Europa che conta, e Palladino ci vuole andare. Kean? I dirigenti della Fiorentina sono stati lungimiranti. Io credo che sia un buonissimo giocatore, non buono. L'ultima annata non all'altezza è stata dettata solo dal poco utilizzo. Io credo che i tifosi fiorentini alla fine saranno contenti di questo investimento".