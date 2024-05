Luppi: “La Fiorentina è distratta. Dietro, però, c’è un nome su tutti”

"La Fiorentina ha schierato la miglior formazione ieri, ma la testa sicuramente l'aveva alla finale di Conference League. Quando tra una settimana hai una finale pensi all'impegno imminente. Il difensore più forte della Fiorentina? Secondo me, Ranieri. Non me ne vogliano gli altri, ma lo scelgo anche perché è italiano. Martinez Quarta? È bravo a far gol, ma meno bravo a difendere a volte. Perderlo sarebbe comunque un peccato, però sono più le cose positive che ha fatto che quelle negative. Nzola? Ha fatto una buona partita. Italiano vuole possesso palla e protezione del pallone, gli serve quel gioco. Ieri ha fatto bene Nzola, ed anche Belotti può fare bene, anche se non sono moltissimi i gol che hanno fatto i due. Belotti, comunque, è venuto a Firenze con la voglia di riscatto. Ha perso un po' il treno nazionale per colpa dell'esplosione di Scamacca, ma può rilanciarsi, anche se sta facendo fatica. Bonaventura? Può far comodo a Spalletti secondo me. La finale di Atene? Sarà difficile giocare con l'Olympiakos, spero però che la Fiorentina possa portare a casa un trofeo dopo tanto tempo".